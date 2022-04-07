الرئيس بري: الخاسر الاكبر من التحريض الطائفي والمذهبي هو لبنان واللبنانيون

تمنى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري “لو أن القوى السياسية على إختلاف توجهاتها وكذلك المتنافسين في إستحقاق الانتخابات النيابية لو أنهم يقاربون هذا الاستحقاق وكافة القضايا الخلافية بروح رياضية”.

واكد الرئيس بري أن “الخاسر الاكبر من إنزلاق الخطاب الطائفي الإنتخابي نحو التحريض الطائفي والمذهبي هو لبنان واللبنانيون وليس المتخاصمين على مقعد نيابي من هنا وهنالك”.

واستغرب الرئيس بري “كيف يستسهل البعض الإستثمار على جراحات ومعاناة اللبنانيين في كل مفاصل حياتهم اليومية في الغذاء والدواء والكهرباء ممعنا في التحريض ونكء الجراح لغايات إنتخابية رخيصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام