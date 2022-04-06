تونس تستدعي السفير التركي لديها احتجاجا على تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان حول حل البرلمان التونسي، معتبرة أنه تدخل في شؤونها (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2022 - 15:40

تونس تستدعي السفير التركي لديها احتجاجا على تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان حول حل البرلمان التونسي، معتبرة أنه تدخل في شؤونها (روسيا اليوم)

منذ 24 mins 6 April، 2022
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