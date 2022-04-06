تونس تستدعي السفير التركي لديها احتجاجا على تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان حول حل البرلمان التونسي، معتبرة أنه تدخل في شؤونها (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2022 - 15:40
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قائد سلاح الجو في جيش العدو المنتهية ولايته عميكام نوركين: حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في لبنان تضررت في السنة الأخيرة
نوركين: تضرر حرية عمل سلاح الجو جاء نتيجة امتلاك حزب الله صواريخ مضادة بوسعها اعتراض مسيرات واستهداف طائرات عسكرية
نوركين: عمليات جوية أقل تعني انحسار القدرة الإسرائيلية على جمع المعلومات الاستخبارية في لبنان
إعلام العدو: الجيش ألغى دوريات عسكرية له في مدينة القدس خوفا من تعرض الجنود لعمليات اطلاق نار من قبل الفلسطينيين
قوة خاصة من جيش الاحتلال تعتقل الأسير المحرر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي عبد الرحمن السعدي في جنين
مصادر فلسطينية: مقاومون يطلقون النار باتجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية
لبنان: تحذيرات من حصول أزمة طحين نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات اللازمة لتفريغ بواخر القمح التي تنتظر في البحر
الأرصاد الجوية: درجات الحرارة في بيروت تصل الى 33.6 والرطوبة تسجل 11% نتيجة الرياح الخماسينية وتحذيرات من اندلاع حرائق
وزير الأشغال علي حمية حول خطة النقل: توصلنا الى خطط إعادة هيكلة لخدمة النقل في كل لبنان واعادة اعمار مرفأ بيروت
القوات الروسية تسقط مروحيتين أوكرانيتين كانتا تحاولان إجلاء مسؤولين عسكريين لكتيبة نازية من ميناء ماريوبول شرق أوكرانيا
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: نحو 346 مليون أفريقي يعانون من الجوع ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد خلال الأشهر المقبلة
الصليب الأحمر: الإهتمام المركز على التطورات في أوكرانيا لا يجب أن يمنع العالم من رؤية الأزمات الأخرى كالجوع في أفريقيا
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 9 ملايين شخص أصيبوا بجائحة كورونا توفي منهم أكثر من 26 ألفا خلال الأسبوع الماضي
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 9 ملايين شخص أصيبوا بعدوى كورونا وتوفي أكثر من 26 الفا خلال الأسبوع الماضي
فاسيلي نيبينزيا: الهدف من العملية العسكرية في اوكرانيا هو استئصال ورم النازية الذي يلتهم أوكرانيا
ينس ستولتنبيرغ: حجم دعم حلف شمال الاطلسي لأوكرانيا لا يهدد بنشوب حرب شاملة بين دول نووية
الدفاع الروسية: تدمير 33 منشأة عسكرية وإسقاط 5 مسيرات ومروحيتين تابعة للقوات الاوكرانية خلال الساعات الماضية
وزير الحرب الامريكي: قبل بدء العملية العسكرية في اوكرانيا زودنا كييف بأسلحة بقيمة مليار دولار وسنقدم مليار دولار اضافية
نائبة رئيس الحكومة في جورجيا تيا تسولوكياني: أوكرانيا تحولت الى ملاذ للمجرمين الذين فروا من جورجيا
هيومن رايتس ووتش: أعداد كبيرة من المهاجرين في أوكرانيا ما زالوا محتجزين بشكل تعسفي ويجب السماح لهم بالخروج
الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش: مجلس الامن الدولي منقسم بشأن أوكرانيا وكل القضايا التي تهدد السلم الدولي
رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس النواب التونسي المنحل راشد الغنوشي: مكتب رئاسة البرلمان سيجتمع قريبا لبرمجة جلسة افتراضية
الغنوشي: الدستور لا يمنح الرئيس التونسي سلطة حل البرلمان الا عندما يعجز البرلمان عن تزكية حكومة فيحل نفسه بنفسه
الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر شادي الشرفا لحظة الإفراج عنه بعد 20 عاما من الاعتقال ويحوّله الى التحقيق
نادي الأسير الفلسطيني: إصابة 17 أسيرا من المرضى في سجن الرملة بفيروس كورونا وهم يعانون أوضاعا صحية مزمنة
إعلام العدو: مجموعة الهاكرز الإيرانية "أوبن هاندر" كشفت اليوم أن الموساد الإسرائيلي حاول اغتيال رئيس كازاخستان
البنتاغون: اختبرنا بنجاح صاروخا تفوق سرعته سرعة الصوت الشهر الماضي وبقي الاختبار طي الكتمان لتجنب تصعيد التوتر مع روسيا
رئيس مجلس الوزراء الكويتي يقدّم استقالة الحكومة الى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
شقيقة زعيم كوريا الشمالية: سنستخدم السلاح النووي إذا اقدمت كوريا الجنوبية على مواجهة عسكرية
لجنة الأمن الوطني في كازاخستان: اعتقال عميل أجنبي كان يخطط لتنفيذ هجوم على الرئيس قاسم جومارت توكايف
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
تونس تستدعي السفير التركي لديها احتجاجا على تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان حول حل البرلمان التونسي، معتبرة أنه تدخل في شؤونها (روسيا اليوم)
منذ 24 mins
6 April، 2022
تركيا
تونس
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