نهرا ارسل كتبا الى قائمقامي الأقضية الشمالية وبلديات طرابلس طلب فيها مراقبة أصحاب اشتراكات المولدات

أرسل محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتبا عدة الى كل من قائمقامي الأقضية الشمالية وكل بلديات طرابلس، الميناء، البداوي، وادي النحلة والقلمون، طلب فيها “مراقبة أصحاب اشتراكات المولدات بشكل دوري واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين منهم”.

ومما جاء في نص الكتب: “بعد تكاثر شكاوى المواطنين عن قيام عدد من اصحاب المولدات في المدينه باستيفاء رسوم اشتراك المولدات دون التقيد بالتسعيرة الرسمية الصادرة شهريا عن وزارة الطاقة والمياه، وقطع الاشتراكات عن المواطنين بشكل استنسابي وغير عادل.

يطلب إليكم مراقبة أصحاب اشتراكات المولدات بشكل دوري واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين منهم، وطلب المؤازرة الأمنية عند اللزوم وابلاغنا عن اية مخالفة للتسعيرة الرسمية ليصار الى اقفال المولدات المخالفة بالشمع الاحمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام