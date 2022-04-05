متحدث الحكومة الايرانية يعلن عن بدء تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة في ایران

رأى المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي بهادري جهرمي، أن “انخفاض نمو السيولة النقدية والتضخم النفطي وتسوية الأوراق المالية المباعة، علامات لبدء تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة في البلاد”.

وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له على موقع تويتر مساء الاثنين “للشهر الرابع على التوالي انخفضت نسبة نمو السيولة النقدية وتمت تسوية 96 تريليون تومان من الأوراق المالية المباعة في فترة الحكومة السابقة. التضخم النقطي انخفض من 43.7 بالمائة في شهر شهريور (23 آب/اغسطس-22 ايلول/سبتمبر ) الى 34.7 بالمائة في شهر اسفند (20 شباط/فبراير-20 آذار/مارس) عام 1400 هـ.ش”.

وأضاف أن “كل هذه الأمور تشير الى بدء تحسن المؤشرات الاقتصادية العامة في البلاد”.

المصدر: فارس