واشنطن تهدد الدول التي “ستتهرب” من عقوباتها ضد روسيا

حذرت الخارجية الأمريكية الدول التي ستسعى للالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد روسيا أو ستساعد موسكو في عمليتها العسكرية بأوكرانيا، من أنها ستواجه “العواقب”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الاثنين: “دون أن نتحدث عن أي دولة محددة، أكدنا بوضوح أن الدول التي تسعى للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤنا حول العالم، أو دعم العمليات العسكرية للكرملين بشكل أو بآخر، من خلال تقديم الدعم المالي لروسيا أو من خلال تزويدها بالأسلحة، ستواجه العواقب”.

وتابع قائلا، إنها “ستواجه العواقب لأي محاولات للتهرب من العقوبات أو أي أعمال أخرى ستساعد موسكو في حربها”.

يذكر أن الولايات المتحدة والدول الغربية فرضت عدة مجموعات من العقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وتناقش تشديدها وتوسيعها في الوقت الراهن.

المصدر: وكالات