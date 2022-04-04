نجيب ميقاتي زار وليد جنبلاط: علاقتنا استراتيجية

أشار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد زيارته رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الى ان “الزيارة لوليد بك تشاورية عادية ونحن نلتقي ونستطلع رأيه ونتداول بالمواضيع التي تهم البلد والحكومة”. وتابع “علاقتنا استراتيجية”.

وعن تصريح نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي حول افلاس لبنان، قال ميقاتي “كما فهمت من نائب رئيس الحكومة ان ما أخذ من حديثه كان مجتزأ وهو قصد بما قاله السيولة وليس الملاءة”.

وحول ملف التعيينات، قال ميقاتي “في الوقت الحاضر لا تعيينات”، وتابع “لا تعيينات في جلسة الحكومة يوم الاربعاء المقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام