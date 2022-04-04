ميقاتي: شارفنا على الانتهاء من توحيد الرؤية لتطبيق الاصلاحات الواجبة

ترأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الاجتماع الرابع لـ”إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار” لتعافي لبنان الاقتصادي، بتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

وبالمناسبة، قال ميقاتي إن “هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرض لها لبنان وفي مقدمها الازمة المالية والاقتصادية ووباء كورونا وانفجار مرفا بيروت، وأضيفت اليها اليوم تداعيات الحرب في اوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة”.

ونوه ميقاتي “بالدورالذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام”، وأكد أن “الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للانماء والتعافي والاصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الاصلاحات الواجبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام