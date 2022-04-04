فضل الله: استهداف المقاومة يجعل جمهورها أكثرا حضورا في الانتخابات

رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “الخطاب الانتخابي العالي النبرة والأوهام التي يتخيّلها البعض في شعاراته لشد العصب، هي محاولة لتضليل الجمهور والناخبين”، وتابع “إذا كان هدفهم استهداف المقاومة ووضعها في دائرة التصويب، فإننا نقول لهؤلاء، أنتم غير قادرين على تطبيق مثل هذه الشعارات، وأنتم تجعلون جمهور هذه المقاومة أكثر حضوراً في الانتخابات عندما يجدكم تستهدفون عنوان حمايته وعزته وكرامته وثباته واستقراره في هذه البلاد”.

وقال فضل الله إن “الآخرين لم يطرحوا لنا برامج اقتصادية مالية اجتماعية لمعالجة الأزمة، لأنهم لا يملكون مثل هذه البرامج التي تهم اللبنانيين”، وأكد أن “الحلول للأزمة الخانقة في لبنان ممكنة وليست معدومة، وهناك فرص متاحة على المسؤولين المسارعة إلى اغتنامها والاستفادة من التحولات التي تجري في المنطقة”، وتابع “لذلك على لبنان عدم الانتظار وتفويت الفرصة والقبول بالعروض التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موضوع إنشاء معامل الكهرباء”.

ودعا فضل الله “الحكومة إلى اغتنام الفرصة الجدية القائمة على المستوى الدولي والإقليمي، والذهاب سريعا إلى عقد اتفاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل أن تسبقها دول أخرى لتستورد النفط وتستفيد من الطاقة الكهربائية والمعامل والشركات الإيرانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام