فضل الله خلال تشييع شهداء بليدا: المقاومة باقية ومستمرة

شيع حزب الله وأهالي بلدة بليدا في جنوب لبنان ثلة من الشهداء بمراسم خاصة وموكب حاشد، تقدمه عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله وعدد من الفاعليات والشخصيات وعلماء الدين وعوائل الشهداء وحشود من جماهير المقاومة من البلدة والبلدات الجنوبية المجاورة.

وخلال التشييع، ألقى النائب فضل الله كلمة أكد فيها أن “هذه المقاومة الباقية والمستمرة تستمد وجودها من ثقتها بالله ومن ايمانها ومن هذا الشعب وهؤلاء الناس، فما دام شعبنا حاضرا وموجودا ومستعدا دائما للتحمل والصبر”، وتابع ان “هذه المقاومة باقية لأنها هي هؤلاء الناس، هي الامهات والزوجات والآباء والأبناء، وهي حبات التراب من مزارع شبعا الى الناقورة ومن اقصى الجنوب إلى اقصى البقاع وامتداداً إلى كل ساحات وجودها”.

وقال فضل الله “في وداع هؤلاء الشهداء، نتطلع اليوم الى ما يحصل على ارضنا، واليوم قام العدو بسلسلة من الاعتداءات على قرانا في الجنوب وأوقع شهداء من هذه القرى والبلدات في اطار ضغطه وحربه واستباحته لهذا البلد، لأنه يستغل ويستفيد من مجموعة عوامل”، وتابع “العدو يستغل ضعف الدولة وعجزها لأننا لم نعد بحاجة لمن يدين ومن يستنكر ومن يرفض ومن يعتبر انه قام بواجبه برفع العتب، نحن بحاجة الى موقف فيه اجراء عملي حتى على المستوى السياسي والدبلوماسي”.

واضاف فضل الله “نحن اليوم بعد هذا العدوان وبعد الاتفاق الذي وافقت عليه الدولة، نطالبها وسنظل نطالبها ولن نقبل على الاطلاق بأن تتخلى عن مسؤولياتها وتدير ظهرها”، وأكد “نحن سنكون الى جانبها ومعها ان اتخذت القرار المناسب والاجراء المناسب”، وشدد على أن “هذا الوضع لا يجوز ان يستمر”، ولفت الى أن “لدى الدولة أدوات كثيرة للضغط على الادارة الاميركية التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات والخروق الاسرائيلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام