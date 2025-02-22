فضل الله: إيران لم تتدخل بقرار حزب الله بمساندة غزة.. والسيد نصر الله أسّس مدرسة في القيم الأخلاقية

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله في حديث له على شاشة قناة المنار مساء الجمعة أن “كرامة الناس والمقاومة كانت عند الشهيد الأقدس، السيد حسن نصر الله، من الخطوط الحمراء”. وتابع أن “الشهيد السيد نصر الله كان رجلا للآخرة وليس للدنيا وأسس مدرسة في القيم الأخلاقية”.

ولفت فضل الله إلى أن “ما وصل إليه الشهيد السيد نصر الله لم يصل إليه أحد وأحد أهم ميزاته الصدق”، وأضاف “كان سماحة السيد الشهيد يهتم بالتراث، لا سيما تراث بلاد الشام والتراث العلمائي”.

وأكد فضل الله أن “إيران لم تتدخل في قرار حزب الله بمساندة غزة”، وشدد على أن “القرار في زمن السيد نصر الله كان قرارا لبنانيا وفي ظل سماحة الشيخ نعيم قاسم لا يزال قرارًا لبنانيًا”.

من جهة أخرى، قال فضل الله إن “الشهيد السيد هاشم صفي الدين كان عالمًا ربانيا، مثقفا، مؤلفا، عميقا ومديرا مدبرا وكان يتولى إدارة شؤون الحزب ولعب دورا مركزيا في قيادة الميدان”.

المصدر: موقع المنار