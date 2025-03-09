فضل الله: الاعتداءات الاسرائيلية تجعلنا أكثر تمسكا بالمقاومة

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله “أمام استمرار العدوان الاسرائيلي على بلدنا واحتلال أرضنا نعطي الفرصة تلو الأخرى للدولة اللبنانية كي تتحمَّل مسؤولياتها لمواجهة انتهاك سيادتها ونطالبها بألا تبقى تتصرَّف من موقع المتفرج وغير المبالي وكأن ما يجري ليس على أرضها او لا يعنيها”، وتابع “هذا يراكم الشعور بفقدان الثقة بدورها ويجعلها غريبة عن شعبها وبعيدة عن همومه وقضاياه وتزداد الهوة بينها وبين الناس”.

وشدد فضل الله في حديث له الاحد خلال تشييع الشهيد عباس سلامة “ابو الفضل” في بلدته كونين جنوب لبنان على ان “تقصير الدولة وتغافلها لا يترك للناس من خيار سوى القيام بكل الاجراءات اللازمة للدفاع عن حياتهم وارزاقهم”.

وأشار فضل الله إلى أنه “أمام ما يجري ضدَّ بلدنا من احتلال واعتداءات وأمام ما يحصل في محيطنا، خصوصًا في سوريا، من سفك دماء المدنيين العزَّل في ظل صمت عالمي، ومن احتلال اسرائيلي، ومحاولات تقسيم هذا البلد، يجعلنا اليوم أكثر اقتناعًا بخيارنا في التمسك بعناصر القوَّة وفي مقدمها المقاومة لتحرير أرضنا وحماية شعبنا وصون بلدنا ومنع استباحته ليبقى بلدا حرا وشعبه عزيزا كريما”، وأضاف “إنَّنا من منبر الشهداء نجدِّد عهدنا لهم بحفظ دمهم وصون تضحياتهم من خلال مواصلة هذا الطريق مهما كانت الصعاب والتضحيات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام