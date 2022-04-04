جمهورية دونيتسك تعلن إصابة أكثر من 20 شخصا إثر قصف القوات الأوكرانية

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، اليوم الاثنين، عن إصابة أكثر من 20 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم طفل، نتيجة قصف القوات الأوكرانية.

وقالت الممثلية في بيان، على “تيليغرام”، “خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وردت معلومات عن إصابة 21 مدنيا بينهم طفل”.

وفقًا للمثلية، تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 14 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية، باتجاه منطقتي غورلوفسكي ودونيتسك.

في المجموع، جرى إطلاق ثلاث قذائف من عيار 152 ملم، و 83 قذيفة من عيار 122 ملم، و 10 ألغام من عيار 120 ملم، وصاروخ كورنيت.

وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية “لنزع سلاح أوكرانيا”، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري إلى سلطات كييف.

المصدر: وكالة سبوتنيك