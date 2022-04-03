رعد: قادرون على هزيمة “اسرائيل”.. ونريد الشراكة والتوافق في الداخل

أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “أننا قادرون وقد هزمنا إسرائيل في حين عجزت جيوش مجتمعة أن تهزمها وأسلحة الانظمة العربية صدأت في المخازن واستخدمت في الداخل للظلم والقمع وليس ضد العدو، كرمى عيون الأميركي”.

وقال رعد “قدم الروس عرضا لبناء معمل كهرباء دون أن ندفع اي ليرة لبنانية، ويستثمرونه 26 سنة ويعيدونه للدولة بكامله، لكن ممنوع أن نقبل، لأن أميركا تريد ذلك، خوفا على المناصب والمصالح الخاصة”، وتابع “الاسوأ هو التدخل المباشر من السفيرة الأميركية في صياغة البيان، ويقولون هيمنة حزب الله على البلد، هذا كلام كذب، نحن لا نهيمن ولا نفرض على احد”.

وأكد رعد “نحن نريد الشراكة معكم ولا احد يمكنه الحكم وحده، حتى لو طال رأسه السماء، فطبيعة لبنان وتركيبته الطائفية تفرض التوافق”، واضاف “اذا لم نتفاهم في ما بيننا سنظل نعاني مشاكل اقتصادية وإنمائية وإنتاجية، ليس لدينا فرص عمل لأننا لسنا منتجين والسلطة علمت الناس على الكسل والاقتصاد الريعي وفوائد البنوك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام