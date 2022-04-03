رئيس الوفد الروسي المفاوض: كييف أصبحت أكثر واقعية بمقاربتها لمسألة وضع أوكرانيا المحايد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2022 - 10:52

رئيس الوفد الروسي المفاوض: كييف أصبحت أكثر واقعية بمقاربتها لمسألة وضع أوكرانيا المحايد

منذ 1 ساعة 3 April، 2022
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