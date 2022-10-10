الكرملين لا يستبعد استئناف المفاوضات حول أوكرانيا

لم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن يتم خلال لقاء الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، بحث الاقتراح بالتفاوض بين روسيا والغرب حول أوكرانيا. وفي وقت سابق، قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي،إسماعيل إيمره كرايل لمراسل نوفوستي إن “اسطنبول يمكن أن تصبح مكانا للمفاوضات بين روسيا والدول الغربية الأربع حول أوكرانيا”.

وقبل ذلك، أصبح معروفا أن تركيا تخطط لتنظيم مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، إذ تم تقديم الاقتراح بذلك إلى واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية.

المصدر: روسيا اليوم