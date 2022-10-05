الخارجية الروسية: موقف زيلينسكي من التفاوض مع روسيا “خاطئ ومدان”

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن موقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن رفض التفاوض مع روسيا “خاطئ ويجب إدانته”. وقال فيرشينين “أعتقد أنه موقف خاطئ تماماً لأننا تحدثنا عن الاستعداد للتفاوض، كانت هناك مفاوضات، جرت الجولة الأخيرة في اسطنبول. وتوقفت بسبب خطأ الجانب الأوكراني”.

في وقت سابق، وقع زيلينسكي مرسوماً بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني حول استحالة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كذلك، علّق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، على رفض كييف إجراء مفاوضات مع موسكو، قائلاً إن “أي مفاوضات تحتاج إلى طرفين، لذلك سننتظر تغييراً في موقف الرئيس الأوكراني الحالي، أو خليفته”.

المصدر: روسيا اليوم