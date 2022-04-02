بوتين يبحث مع نظيره الكازاخستاني العملية الروسية في أوكرانيا والمفاوضات مع كييف

أكدت روسيا وكازاخستان أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس والكازاخستاني قاسم جومارت توكايف ناقشا هاتفيا العلاقات الثنائية بين بلديهما ومستجدات العملية العسكرية في أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن بوتين وتوكايف استعرضا خلال المكالمة الهاتفية الأجندة الثنائية، مع التركيز على المسائل العملية المتعلقة بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري متبادل المنفعة، بالإضافة إلى أفق تعميق التعاون ضمن إطار الهياكل التكاملية لبلدان منطقة أوراسيا.

ووفقا للبيان، “تم تأكيد السعي المشترك إلى اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتعزيز علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية بين روسيا وكازاخستان”. وأكد الكرملين أن بوتين “أطلع توكايف على سير العملية العسكرية الخاصة بحماية دونباس، والمفاوضات بين المسؤولين الروس والأوكرانيين”.

من جانبه، أشار مكتب رئيس كازاخستان في بيان له إلى أن بوتين وتوكايف “أعربا عن تفهم مشترك للأهمية الاستثنائية للتوصل إلى اتفاقات بخصوص وضع أوكرانيا كدولة حيادية وغير نووية خارج التكتلات” (ما يعني تخليها عن فكرة الانضمام إلى حلف الناتو).

المصدر: روسيا اليوم