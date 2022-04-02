عناية عز الدين: سنعمل على التشريعات التي تساهم في قيام نموذج اقتصادي عادل

أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة عناية عز الدين “العمل وبذل الجهد لاصدار التشريعات التي تساهم في قيام نموذج اقتصادي عادل كما حصل مع قانون المنافسة، كما وسنعمل على إقرار قانون انتخابي عادل “.

وخلال لقاء سياسي في بلدة باتوليه، قالت “علينا الانتباه بشدة فالاستهداف كبير والطرف الاخر لن يتوانى عن استخدام كل اسلحته من اجل خرق لوائح الثنائي” و أن “مواجهة هذه المحاولات يجب أن تحصل من خلال ثلاثة أسس: الحضور الشعبي الكثيف، تمتين الوحدة بيننا وبين الاخوة في حزب الله لانه في الوحدة أمل، والتذكير بالانجازات التي تحققت مثل التحرير والانجازات التنموية وبالقرارات والمواقف المهمة التي اتخذها الرئيس بري وادت الى حفظ السلم الاهلي والاستقرار السياسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية