دونيتسك: حوالي ألف شخص قتلوا إثر قصف القوات الأوكرانية أراضينا منذ بداية 2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2022 - 17:52

دونيتسك: حوالي ألف شخص قتلوا إثر قصف القوات الأوكرانية أراضينا منذ بداية 2022

منذ 1 ساعة 2 April، 2022
أخبار موقع المنار
أخبار دولية - اوكرانيا

أفاد مكتب مفوض حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل حوالي ألف شخص من جراء قصف القوات الأوكرانية والمسلحين القوميين لأراضي الجمهورية منذ بداية العام 2022. وجاء في البيان “لقد فقدنا 972 من مواطنينا منذ بداية هذا العام، من بينهم 780 ممثلا للسلطات الأمنية، و 192 مدنيا.. وخلال الأسبوع الماضي فقط، قُتل 82 مدنياً.. وللأسف، هذه الأعداد تتزايد كل يوم”.

وبحسب قوله، هناك عدد أكبر من الجرحى “إجمالا أصيب 4452 شخصاً بين المدنيين وممثلي السلطات الأمنية”.

ومنذ 17 شباط/فبراير الماضي تصاعد الوضع على خط التماس في منطقة دونباس، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وسجل أعنف قصف لهذه المنطقة من أوكرانيا في الأشهر الأخيرة.

المصدر: روسيا اليوم

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