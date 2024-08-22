الدفاع الروسية تعلن استعادة السيطرة على بلدة جديدة في دونيتسك وتحييد أكثر من ألفي مقاتل أوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها حررت بلدة ميجيفويه في دونيتسك، بينما وصلت خسائر الجيش الأوكراني على مختلف المحاور إلى نحو 2125 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن ميجيفويه حررتها وحدات من مجموعة قوات “الوسط”، مضيفة أن تلك القوات صدت 5 هجمات مضادة وكبدت العدو خسائر تبلغ نحو 640 جنديا.

وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات “الشمال” كبدت القوات الأوكرانية على محوري فولشانسك وليبتسي في خاركوف خسائر تقدر بنحو 80 عسكريا، في حين أن وحدات من مجموعة قوات “الغرب” حسنت وضعها التكتيكي واستهدفت قوات ومعدات عسكرية معادية في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك، كما صدت 4 هجمات مضادة، فيما خسرت القوات الأوكرانية نحو 440 جنديا.

وسيطرت وحدات من مجموعة قوات “الجنوب” (دونيتسك) على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، ووصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 765 عسكريا، وتم تدمير 7 مستودعات ذخيرة ميدانية للعدو.

ودكت وحدات من مجموعة قوات “الشرق” (دونيتسك) تجمعات للقوات والمعدات العسكرية وفقد الجيش الأوكراني هناك نحو 130 جنديا، وضربت وحدات من مجموعة قوات “دنيبر” تشكيلات معادية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وبلغت خسائر العدو نحو 70 عسكريا.

كما أصابت الصواريخ الروسية تجمعات للقوات والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 138 منطقة، وأسقطت طائرة من طراز “ميغ – 29″، ودمرت 3 قنابل موجهة من طراز Hammer فرنسية الصنع، و11 صاروخا من نظام HIMARS أمريكي الصنع، و91 طائرة مسيرة، منها 53 خارج منطقة العمليات العسكرية الخاصة.

المصدر: موقع روسيا اليوم