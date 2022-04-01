وزير الأمن الايراني: مخططات الكيان الصهيوني في المنطقة ستبوء بالفشل

أكد وزير الأمن الايراني اسماعيل خطيب، أن “مخططات الكيان الصهيوني لزعزعة أمن المنطقة ستبوء بالفشل”. وفي كلمة له في محافظة يزد (وسط البلاد)، أشار وزير الأمن إلى تسمية قائد الثورة الاسلامية للعام الهجري الشمس الجديد بانه عام “الانتاج القائم على المعرفة، وتوفي فرص العمل”، وقال “ونظراً للإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد في مختلف القطاعات وعزم الحكومة الشعبية الثورية والجهادية، فضلاً عن حسن التنسيق والتعاطف بين جميع المسؤولين، يجب علينا جميعاً أن نحاول جعل هذا الشعار حقيقة واقعية ومضاعفة جهودنا لتحقيق أهداف قائد الثورة في هذا الشأن”.

وأضاف “بإمكان محافظة يزد، في ضوء الفرص والقدرات في مختلف القطاعات والظروف الإقليمية، أن تكون نموذجًا للمحافظات الأخرى في مجال الإنتاج وتوفير فرص العمل”. وتابع خطيب قائلاً “لحسن الحظ، بفضل الله وبفضل جهود كل القوات المسلحة واجهزة الامن في البلاد، لدينا أمن مستقر، وهذا الأمن المستقر وفر ارضية مناسبة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية”. واضاف أن “العدو يسعى اليوم إلى استمرار العداء مع نظام الجمهورية الاسلامية والثورة الإسلامية من خلال حرب مركبة ومعرفية وبأدوات تكنولوجية وفضاء إلكتروني، لكن بتوجيهات من قائدنا الحكيم وتعاون جميع المسؤولين وابناء الشعب ستفشل هذه الاعمال العدائية كباقي المؤامرات بما في ذلك فتنة عام 2009”.

واردف وزير الأمن قائلاً إن “الأميركيين الذين تكبدوا لسنوات عديدة تكاليف باهظة لمواجهة الجمهورية الاسلامية والثورة الإسلامية، يرحلون من المنطقة الآن في حالة إذلال، كما ان الكيان الصهيوني الذي لا يتمكن من ضمان أمنه ستبوء مخططاته في المنطقة بالفشل”.

المصدر: فارس