وزير الأمن الايراني: العدو یحرص علی شن “الحرب المركبة” ضدنا – موقع قناة المنار – لبنان
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November 26 2021 - 14:32

وزير الأمن الايراني: العدو یحرص علی شن “الحرب المركبة” ضدنا

منذ 6 mins 26 November، 2021
وزير الأمن الايراني
ايران - عربي وإقليمي

أعلن وزير الأمن الايراني اسماعيل خطيب زاده الجمعة أن العدو یقوم بوضع “الحرب المركبة” ضد البلاد على جدول أعماله بكل إمكانياته الإعلامية ويسعى لاستغلال كل الفرص لضرب الثورة الإسلامية الايرانية. وصرح خطيب زاده، في اجتماع المجلس الاداري لمحافظة خراسان الرضوية، إن “العدو یسعی لاستغلال الأحداث الأخيرة وخلق حالة من الاستياء بين الشعب الایراني”، مضیفا ان “تعاون وتآزر المسؤولين يفشلان مخططات الأعداء وتحقيق مآربهم”. واکد “نحن مدينون بهذا النصر لدعم وصبر الشعب”.

وأکد خطيب زاده أن “تحقيق شعارات الحكومة الایرانیة الثالثة عشرة کالعدالة ومكافحة الفساد وخدمة الشعب يجب أن یكون طليعة جميع الأهداف والمخططات”. وقال إن “الانسحاب المهين للولايات المتحدة من المنطقة، وتقدم البلاد في ذروة العقوبات، یعتبران مؤشراً على اعتزاز البلاد الذي يعترف به العدو”، مؤکدا ان “هذه الفرص تحققت بحكمة قائد الثورة الاسلامیة ودعم الشعب”.

المصدر: ارنا

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