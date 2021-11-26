وزير الأمن الايراني: العدو یحرص علی شن “الحرب المركبة” ضدنا

وأکد خطيب زاده أن “تحقيق شعارات الحكومة الایرانیة الثالثة عشرة کالعدالة ومكافحة الفساد وخدمة الشعب يجب أن یكون طليعة جميع الأهداف والمخططات”. وقال إن “الانسحاب المهين للولايات المتحدة من المنطقة، وتقدم البلاد في ذروة العقوبات، یعتبران مؤشراً على اعتزاز البلاد الذي يعترف به العدو”، مؤکدا ان “هذه الفرص تحققت بحكمة قائد الثورة الاسلامیة ودعم الشعب”.