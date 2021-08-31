وزير الأمن الايراني يؤكد على مكافحة ارهاب الدولة الرسمي والحظر الأميركي

وخلال لقائه الاثنين رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي، اشار حجة الاسلام خطيب الى “الأوامر الأخيرة الصادرة عن رئيس السلطة القضائية حول التصدي لمافيا الأدوية والذين يرتكبون الخيانة في هذه الظروف الصعبة بحق سلامة وصحة المواطنين”، قائلاً إن “قضية مكافحة مرض كورونا تعد ضمن الأولويات المحددة من قبل كبار مسؤولي الدولة وستدخل وزارة الامن بكل قوة في قضية مكافحة مافيا الادوية والهدف المرسوم من قبل رئيس السلطة القضائية في هذا المجال”.

واعلن استعداد رجال الامن للمزيد من تفعيل الوزارة في مكافحة الفساد وتوفير الامن والراحة للمواطنين، مضيفاً أن “وزارة الأمن تحظى في الحكومة الشعبية بطاقات هائلة تضعها في اطار القانون تحت تصرف السلطة القضائية للدخول بجدية أكبر في مجال مكافحة الفساد وكذلك توفير الأمن والراحة للمواطنين لتوفير امكانية اتخاذ خطوات كبيرة في مسار اجتثاث جذور الفساد والارتقاء بسلامة النظام الاداري”.

وقال في ختام تصريحه إن “المكافحة الحازمة لمختلف اشكال الارهاب ومنه الارهاب الرسمي الحكومي والاقتصادي الاميركي في فرض اجراءات الحظر الوحشية على الشعب الايراني، مدرجة في جدول الاعمال الجاد لوزارة الامن”.