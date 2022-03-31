روسيا تعلن إدراج كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي على “القائمة السوداء”

أعلنت موسكو عن فرضها قيودا على كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات أحادية الجانب التي اتخذها التكتل في الأسابيع الأخيرة بحق شخصيات وكائنات في روسيا.

وشددت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها الخميس على أن “سياسة العقوبات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي بحق روسيا تتجاوز كل الحدود”، وأشارت إلى أن “بروكسل، منذ إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تفرض قيودا أحادية الجانب بشكل جماعي وتعسفي على شركات ومواطنين روس”.

وحمل البيان “الاتحاد الأوروبي المسؤولية عن تجاهل جميع المعايير القانونية الدولية من خلال نشر البيانات الشخصية للمدرجين على قوائمه السوداء في المجال العام”، ولفت إلى أن “بروكسل تحاول إلقاء اللوم على موسكو في الأزمة الهيكلية في مجال الأمن الأوروبي”.

وشددت الوزارة على أنها “أبلغت ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو بإجرائها الجديد برسالة شفهية، وحذرت من أن “أي خطوات عدائية من قبل الاتحاد الأوروبي وأعضائه ستجلب ردا صارما من الآن فصاعدا”.

ولم تكشف الوزارة أسماء المسؤولين الأوروبيين الذين تم إدراجهم على القائمة السوداء.

المصدر: روسيا اليوم