قرار من القاضي منصور بإخلاء سبيل رجا سلامة في ملف شقة باريس مقابل كفالة مالية كبيرة، والقاضية عون تستأنف

قرر قاضي التحقيق الأول في ​جبل لبنان​ نقولا منصور اخلاء سبيل رجا سلامة مقابل كفالة مالية تقدر ب 500 مليار ليرة. واشارت مراسلة المنار ان هذا الملف يتعلق بشراء شقة في باريس بقيمة 5 مليون و200 الف دولار، ولكن هناك ملف يتعلق بالثروة العقارية لرياض سلامة وشقيقه موجود امام القاضي منصور.

فوفق معلومات المنار فإن ملف رجا سلامة الذي اتُّخذ اليوم فيه قرار هو ملف منفصل عن ملف الثروة العقارية وكلمة القاضي منصور حول ملف استفادة رياض سلامة وشقيقه من المال العام لم تحسم بعد.

وكان رجا سلامة تم توقيفه بناء على ادعاء القاضية غادة عون واحيل الى القاضي منصور وقام محامي رجا سلامة بتحضير اوراق تثبت ان شراء هذه الشقة هو من المال الخاص وليس العام، وبناء عليه اتخذ منصور قراره. واشارت مراسلة المنار ان محامي سلامة قدم استئنافا بالقرار الصادر اليوم امام الهيئة الاتهامية، وكذلك القاضية غادة عون استأنفت امام الهيئة وبقي رجا سلامة موقوفا. وهنا عدة احتمالات: إما ان توافق الهيئة على مضمون استئناف رجا سلامة فتخلي سبيله، او توافق على استئناف عون وتبقيه موقوفا، او تصدق على قرار منصور مع دفع الكفالة.

وقد حدد القاضي منصور جلسة استماع اولى لرياض سلامة في اول حزيران لكن الاخير قدم دفوعا شكلية ، كما قام منصور بمراسلة وزارة الخارجية للاستماع الى زوجة سلامة الاوكرانية.

المصدر: المنار