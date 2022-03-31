الشيخ القطان: المقاومة وحدها القادرة على استعادة فلسطين والمقدسات

حيا رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ احمد القطان “في يوم الأرض نبارك جهود الأخوة الفلسطينيين المرابطين والذين يثبتون للعالم كله يوما بعد يوم أن فلسطين لها رجالها الأحرار الذين يدافعون عنها”، وتابع “بذلك يكشف الفلسطينيون للعالم أن إرادة الشعوب تختلف عن إرادة حكامها ممن ارتضى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وأن فلسطين سترجع إلى حضن العرب والمسلمين قريبا”.

وأضاف الشيخ القطان “تلك البطولات تجعلنا نتمسك بالمقاومة أكثر، لأن هذه الحركات المقاومة هي القادرة وحدها على استعادة فلسطين، والمقدسات، وكل أرض مغتصبة في أي مكان”.

وبالنسبة للأوضاع المعيشية في لبنان، قال الشيخ القطان “نطالب الدولة بأن تقوم بواجباتها، وأن تنظر إلى متطلبات الشعب اللبناني المحروم، هذا الشعب الذي بات اليوم يبحث عن رغيف الخبز وأبسط مقومات العيش الكريم”.

وحول ملف الانتخابات النيابية، قال الشيخ القطان إن “هذه الانتخابات هي محطة تفرز من ينبغي أن يكون أهلا للوجود في المجلس النيابي، لذلك يجب أن تتم هذه الانتخابات في موعدها”، وتابع “يجب علينا أن نكون جميعا مع المشاركة الكثيفة في هذه الانتخابات علنا نغير ما أمكن من هذا الوضع الصعب الذي يعيشه لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام