الشيخ القطان: طالما عندنا أمهات بهذا الإصرار والثبات فالنصر حليفنا

قال رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان في بيان له الجمعة “عندما نتحدث عن الأم لا نستطيع أن ننسى الأمهات العظيمات اللواتي قدمن أبناءهن في غزة وفي لبنان وفي كل مكان”، وتابع “الأم قدمت ولدها في سبيل الله تعالى ودفاعا عن الأرض والعرض والمقدسات وفي آخر المطاف تجدها ترفع إشارة النصر وفي آخر المطاف البعض منهن مستعدات لتقديم باقي أولادهن لله تعالى ودفاعا عن الأرض”.

واكد الشيخ القطان في حديث له يوم الجمعة أن “الأمهات العظيمات يحتجن منا أن نشيد بمواقفهن، هذه المواقف البطولية في غزة هاشم وفي لبنان”، واضاف “الآن نرى ما نرى من تهديدات العدو الأميركي الصهيوني الذي هو فرعون هذا الزمان”، ولفت الى انه “طالما عندنا أمهات لديهن هذا الإصرار والثبات والصبر، فنحن نطمئن إن شاء الله تعالى أن النصر سيكون حليفنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام