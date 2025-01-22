الشيخ القطان: انتصرنا في غزة ولبنان وسننتصر في كل فلسطين

قال رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ احمد القطان “الله عز وجل أعطى اهل غزة ما تمنوا بصبرهم على ما قام به العدو الاسرائيلي من قتل وإجرام ومجازر وإبادات جماعية”، وتابع “حق للأمة الإسلامية والعربية أن تحتفل اليوم بهذا النصر المؤزر لأهلنا وإخواننا الصابرين الصامدين”.

وأضاف الشيخ القطان في حديث له الاربعاء “طوبى للقيادات السياسية والعسكرية والروحية، طوبى لكل الشهداء من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله تعالى”، واكد “نحن في لبنان أيضا انتصرنا على هذا العدو بثباتنا وصبرنا وصمودنا وبلحمتنا الوطنية والإسلامية”.

وتابع الشيخ القطان “أهلنا في غزة استطاعوا بلحمتهم وصبرهم وجهادهم أن يلقنوا العدو الدروس”، وحيا “كل التحيات لمن ساند غزة من كل الدول والأحزاب والشخصيات وكل مؤمن على وجه هذه الأرض وقف مع لبنان وغزة والمجاهدين في كل مكان”، واكد “كما انتصرنا في غزة سننتصر في كل فلسطين، وسنعود فاتحين منتصرين وسنصلي في بيت المقدس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام