الجهاد الإسلامي: اقتحام المتطرف “بن غفير” للمسجد الأقصى انتهاك خطير للمقدسات

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، أن اقتحام المتطرف “بن غفير” للمسجد الأقصى انتهاك خطير للمقدسات.

وشددت الحركة على لسان المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، طارق عز الدين، على أن السماح للمتطرف الصهيوني “بن غفير” باقتحام المسجد الأقصى، هو انتهاك خطير للمقدسات، وإيذان بانتفاضة جديدة من أبناء شعبنا.

وحذرت الحركة، من هذه الخطوات الاستفزازية بحق مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم، من قبل العصابات الصهيونية وعلى رأسهم المجرم “بن غفير”.

كما حذرت كيان الاحتلال وقادته، من تداعيات هذه الخطوات الاستفزازية والخطيرة التي تحاول النيل من مقدساتنا وأرضنا، وتوفير الغطاء والحماية لها من أجل طمس الهوية العربية والإسلامية.

ودعت الحركة، جماهير شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل، إلى التصدي بكل قوة لهذه المحاولات الإجرامية وشد الرّحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، والدفاع عنه وحمايته من دنس المتطرفين الغاصبين.

المصدر: فلسطين اليوم