التضخم في ألمانيا يسجل أعلى مستوى في 30 عاماً مع ارتفاع تكاليف الطاقة

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا لأعلى مستوياته منذ توحيد البلاد في بداية تسعينيات القرن الماضي، بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكشفت بيانات وكالة الإحصاءات الفيدرالية، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 7.3% في آذار الجاري على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ رصد السجلات في عام 1990، مقابل 5.1% في شباط الماضي.

وشهدت تكاليف الطاقة في ألمانيا ارتفاعاً بنسبة 39.5% في الشهر الجاري على أساس سنوي، مقارنة بـ 22.5% في شباط، كما زادت أسعار الغذاء 6.2% مقابل 5.3% في الشهر الماضي.

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