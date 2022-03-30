قبيسي: الانتخابات النيابية ستؤسس لمرحلة جديدة تسير بلبنان الى الحلول – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2022 - 13:44

قبيسي: الانتخابات النيابية ستؤسس لمرحلة جديدة تسير بلبنان الى الحلول

منذ 58 mins 30 March، 2022
النائب هاني قبيسي
لبنان

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي ان “الانتخابات النيابية ستؤسس لمرحلة جديدة تسير بلبنان الى الحلول على مستوى تفاهمات سياسية او على واقع اقتصادي”.

وقال قبيسي الاربعاء إن “الانتخابات قائمة وحاصلة وهناك من يشوش على الاستحقاق كي لا تذهب الناس للاقتراع”، وتابع “يعممون عبر وسائلهم وبرامجهم بأن الانتخابات لن تحصل ونحن من موقعنا نقول لكل مواطن لبناني وجنوبي، أن الانتخابات النيابية حاصلة وقائمة وهي استفتاء شعبي حول مشروعنا السياسي وثقافتنا”.

وأشار قبيسي الى ان “الانتخابات هي خط مواجهة لكثيرين يريدون النيل من لبنان عبر حصاره وعبر عقوبات فرضت على أهلنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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