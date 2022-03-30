قواعد جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي ستضر بتشفير “واتساب”

ذكر خبراء في مجال أمن المعلومات أن قواعد جديدة أقرها الاتحاد الأوروبي، ستضر بتشفير تطبيق المراسلات الشهير “واتساب”، وذكر موقع “ذا فيرج” التقني أن أسماء كبيرة في مجال أمن الإنترنت انتقدت بشدة تشريع DMA الجديد.

وفي 24 آذار/مارس الجاري، أعلنت هيئات في الاتحاد الأوروبي أنها توصلت إلى اتفاق بشأن أكثر التشريعات شمولاً لاستهداف شركات التكنولوجيا الكبرى في أوروبا، والمعروفة باسم قانون الأسواق الرقمية (DMA).

والإجراء الأكثر لفتاً للنظر في مشروع القانون يتطلب أن كل شركة تقنية كبيرة، وتمتلك رأسمال سوقي يزيد عن 75 مليار يورو أو قاعدة مستخدمين تزيد عن 45 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي عليها إنشاء منتجات قابلة للتشغيل المتبادل مع المنصات الأصغر.

ووفقاً لموقع “ذا فيرج” فإن تلك الخطوة بالنسبة لتطبيقات المراسلة قد تعني السماح للخدمات المشفرة من طرف إلى طرف مثل “واتساب” بالاختلاط ببروتوكولات أقل أماناً مثل الرسائل القصيرة – والتي يخشى خبراء الأمن من أنها ستقوض المكاسب التي تم تحقيقها بشق الأنفس في مجال تشفير الرسائل.

ويقول الخبراء إنه نظراً للحاجة إلى التنفيذ الدقيق لمعايير التشفير، يقول الخبراء إنه لا يوجد حل بسيط يمكنه التوفيق بين الأمان وقابلية التشغيل البيني لخدمات المراسلة المشفرة.

المصدر: الميادين