روسيا تطور أقمارا صناعية جديدة بمكونات محلية

أعلنت مؤسسة روس كوسموس أن الخبراء في روسيا باشروا بالعمل على مشروع تطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية المجهزة بمكونات محلية الصنع.

وحول الموضوع قال مدير المؤسسة، دميتري روغوزين “بدأت روس كوسموس بالعمل على مشروع لتطوير جيل جديد من أقمار Express-RV الصناعية المخصصة لتأمين خدمات الاتصالات والإنترنت للأرض”.

وأضاف “يمكننا أن نقول أن العمل بدأ على تطوير هذه الأقمار، سنقوم بتوقيع عقود تصنيعها مع شركة ريشيتنيوف الروسية في أبريل العام الجاري.. أقمار Express-RV ستصنع خصرا من مكونات مطورة في روسيا”.

وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قد أشارت في وقت سابق إلى أن ” منظومة Express-RV من الأقمار الصناعية الروسية ستؤمن الاتصالات لوسائل النقل في المناطق النائية من الاتحاد الروسي، كما ستؤمن شبكات إنترنت عالية السرعة في مناطق القطب الشمالي ومنطاق طريق بحر الشمال، وستستفيد من الشبكات الطائرات والقطارات والحافلات وشاحنات النقل البري”.

ونوهت مؤسسة روس كوسموس في وقت سابق إلى منظومة Sphere التي تنوي استحداثها في الفضاء ستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصص لتأمين شبكات اإنترنت واسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O و Berkut-VD، و12 قمر Berkut-X و Berkut-XLP.

المصدر: فيستي