وزير الخارجية الروسي: دبلوماسيتنا ستقوم بكل ما في وسعها لحماية المواطنين الروس حيثما كانوا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2022 - 16:56

وزير الخارجية الروسي: دبلوماسيتنا ستقوم بكل ما في وسعها لحماية المواطنين الروس حيثما كانوا

منذ 2 ساعة 28 March، 2022
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