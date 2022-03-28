وزير الخارجية الروسي: دبلوماسيتنا ستقوم بكل ما في وسعها لحماية المواطنين الروس حيثما كانوا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2022 - 16:56
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إعلام العدو: الحصيلة النهائية لعملية الخضيرة هي قتيلان و12 مصاباً بينهم 4 جنود أحدهم إصابته خطرة وآخر متوسطة
حزب الله يبارك للشعب الفلسطيني المجاهد وفصائله المقاومة ومجاهديه الشرفاء بالعملية الاستشهادية النوعية في مدينة الخضيرة
حزب الله: هذه العملية تؤكد ثبات هذا الشعب وإرادته الصلبة في مواجهة الاحتلال بكل الإمكانات والأدوات المتاحة
حزب الله: العملية هي عملية القرار الفلسطيني المقاوم والمستقل وهي أهم وأبلغ ردّ عملي على لقاءات التطبيع الشائنة والخيانية
حزب الله: الشعب الفلسطيني يؤكد أن لا مكان للصلح مع هذا العدو المجرم بل هي مواجهة بطولية حتى النصر والتحرير الكامل
رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام: نبارك عملية الخضيرة وهي رد عملي على مسار التطبيع الخياني
النائب فضل الله: نحن أمام اقتراح كابيتال فورمات لأموال المودعين وليس كابيتال كونترول وهذا الاقتراح الهجين ليس مقبولاً
النائب حسين الحاج حسن: الهدف من حملات التحريض الأميركية على المقاومة هو إضعاف تمثيلها النيابي لفرض الشروط على لبنان
رئيس مجلس النواب نبيه بري: لا لتأجيل الانتخابات النيابية ولو لساعة واحدة والانتخابات الرئاسية في موعدها أيضًا
المكتب السياسي لحركة أمل يؤكد أن أي نقاش في موضوع الكابيتال كونترول يجب أن يستند الى الحفاظ على حقوق المودعين
المكتب السياسي لحركة أمل: لاتخاذ أقسى الاجراءات الرادعة لوقف جشع الكارتيلات وعدم الاكتفاء بالمحاضر والعقوبات الإدارية
المكتب السياسي لحركة أمل يؤكد حصول الانتخابات النيابية في موعدها ويدعو اللبنانيين إلى عدم الالتفات الى أصوات المشككين
قمة تطبيعية في النقب المحتل بين وزراء خارجية مصر والبحرين والمغرب والإمارات بحضور وزيري الخارجية الصهيوني والأميركي
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: يحذر تحالف العدوان من تفويت فرصة المبادرة ويؤكد: ستندمون إذا فوتموها
السيد الحوثي: لن نألوا جهدا في التصدي للعدوان والحصار بكل ما في وسعنا ولن نقبل ابدا باستمرار الحصار
الرئيس الروسي يوعز باتخاذ إجراءات تغيير عملية الدفع مقابل الغاز الى الروبل للدول غير الصديقة بحلول 31 آذار/مارس
الكرملين: روسيا لن تقدّم الغاز مجانا إذا رفض الأوروبيون الدفع بالروبل
وزير الاقتصاد الألماني: دول مجموعة السبع اعتبرت مطالبة روسيا بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل "غير مقبولة"
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لا يمكن عزلنا فشركاؤنا كثر كالصين والهند ودول الشرق الأوسط وافريقيا
لافروف: نزع السلاح وإزالة النازية في أوكرانيا بنود رئيسة لنا في اتفاقيات مستقبلية مع كييف
لافروف: نرغب في نجاح المفاوضات مع الأوكرانيين في اسطنبول وأن تؤدي لوقف قتل المدنيين في دونباس من قبل نظام كييف
الكرملين: من غير المرجح أن تبدأ المحادثات الروسية الأوكرانية في اسطنبول اليوم وقد تعقد غدا
الكرملين: تصريح الرئيس الأميركي التي وصف فيها نظيره الروسي بأنه "جزار" هو من دون شك مثير للقلق
الخارجية الصينية: العقوبات على روسيا لا تحلّ المشاكل ولكن تخلق تصعيداً في الأزمات خاصة في الطاقة والأمن الغذائي
رئيس الوزراء الإسباني يكشف عن خطة اقتصادية لتوفير 6 مليارات يورو كمساعدات ودعم للوقود للتخفيف من تداعيات حرب أوكرانيا
السفير الصهيوني في المنامة يقول إن كيانه سيعيّن ملحقا عسكريا في مقر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في البحرين قريباً
وزير النفط الإيراني: اجتماع (أوبك بلس) الخميس المقبل سيؤثر بالتأكيد على أسعار النفط في الأسابيع والأشهر المقبلة
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتعهد ببناء قوة عسكرية "ساحقة" ولا يمكن وقفها
وزير النفط الإيراني: اجتماع (أوبك بلس) الخميس المقبل سيؤثر بالتأكيد على أسعار النفط في الأسابيع والأشهر المقبلة
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتعهد ببناء قوة عسكرية "ساحقة" ولا يمكن وقفها
الخارجية الأفغانية: وزير الخارجية الصيني يعرب عن رفضه للعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على أفغانستان
وكالة الأناضول: أردوغان التقى ماكرون في بروكسل بعيداً عن عدسات وسائل الإعلام
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وهطول امطار متفرقة
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزير الخارجية الروسي: دبلوماسيتنا ستقوم بكل ما في وسعها لحماية المواطنين الروس حيثما كانوا
منذ 2 ساعة
28 March، 2022
لافروف
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