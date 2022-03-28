لافروف يعلن إعداد مرسوم بشأن قيود على دخول مواطني “الدول غير الصديقة” إلى روسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2022 - 16:56

لافروف يعلن إعداد مرسوم بشأن قيود على دخول مواطني “الدول غير الصديقة” إلى روسيا

منذ 2 ساعة 28 March، 2022
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