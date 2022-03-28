تواصل البحث عن طفل سوري فقد على ضفاف نهر الاولي امس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 28 2022 - 13:50

تواصل البحث عن طفل سوري فقد على ضفاف نهر الاولي امس

منذ 13 mins 28 March، 2022
a0d7ee3230a9822e31e11fd01494f734
لبنان

تواصل عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني، في هذه الأثناء، تنفيذ عمليات المسح الشامل برا وبحرا للمنطقة الممتدة من مجرى نهر الأولي في صيدا وصولا إلى البحر بحثا عن طفل سوري الجنسية في السابعة من العمر، كان قد فقد يوم أمس حين كان برفقة ذويه على ضفاف النهر ما بين بلدتي بقسطا – علمان.

وكانت عمليات البحث عنه قد بوشرت منذ الاولى والنصف من بعد ظهر امس الاحد وما زالت مستمرة لغاية الساعة.

وفي هذا السياق، نبهت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، المواطنين والمقيمين إلى “ضرورة التقيد بإرشاداتها حرصا على سلامتهم “،ودعتهم إلى “الإبتعاد عن ضفاف الأنهر حين يكون التيار سريعا جراء ذوبان الثلوج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة