حماس: مشاركة وزراء خارجية عرب بقمة مع الاحتلال سلوكٌ يتناقض مع مواقف ومصالح الأمَّة الرَّافضة للتطبيع

نددت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالقمة التي تشارك بها الإمارات والمغرب والبحرين ومصر الى جانب الولايات المتحدة والتي يستضيفها كيان الاحتلال الاسرائيلي.

واعتبرت في بيان اليوم الاحد ان لقاء وزراء خارجية هذه الدول العربية هو “سلوكٌ يتناقض مع مواقف ومصالح الأمَّة الرَّافضة للتطبيع”.

واضافت حماس “نجدّد رفضنا المطلق لأشكال التطبيع كافة مع الاحتلال، ونؤكّد أنَّ مثل هذه اللقاءات لا تخدم سوى العدو في تكريس عدوانه المتواصل ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، كما أنَّها سلوكٌ يتناقض مع مواقف ومصالح الأمَّة وشعوبها الرّافضة للتطبيع”.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

لقاء وزراء عرب مع الصهاينة على أرض فلسطين المحتلة سلوكٌ يتناقض مع مواقف ومصالح الأمَّة الرَّافضة للتطبيع

تابعت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) بكلّ استهجان، قبول بعض وزراء خارجية دول عربية الاجتماع مع مسؤولين صهاينة على أرض فلسطين المحتلة، في الوقت الذي تتعرّض فيه هذه الأرض لأبشع أنواع الاستيطان والتهويد لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، ويمارس بحقّ شعبنا صنوف الاضطهاد والإرهاب والقتل والتهجير.

إنَّنا نجدّد رفضنا المطلق لأشكال التطبيع كافة مع الاحتلال، ونؤكّد أنَّ مثل هذه اللقاءات لا تخدم سوى العدو في تكريس عدوانه المتواصل ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، كما أنَّها سلوكٌ يتناقض مع مواقف ومصالح الأمَّة وشعوبها الرّافضة للتطبيع.

ندعو الدّول العربية التي وقّعت على اتفاقيات تطبيعية مع العدو إلى إعادة النظر فيها، انسجامًا مع مصالح شعوبها، ووقوفًا عند مسؤولياتها التاريخية في حماية القدس وفلسطين من الاحتلال الصهيوني.

المصدر: يونيوز