ترامب يبحث مسار التطبيع مع نتنياهو وتقارير إسرائيلية تتحدث عن تقدم في هذا المجال بين “تل أبيب” والرياض

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن هناك “تقدماً” في المحادثات حول الشرق الأوسط مع “إسرائيل” ودول أخرى، وذلك قبيل بدء مناقشات في واشنطن بشأن المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال ترامب للصحافة إن “المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ومختلف الدول الأخرى تتقدم”، وأضاف أن “بنيامين نتنياهو، سيأتي الثلاثاء، وأعتقد أن لدينا بعض الاجتماعات الكبيرة جداً المقررة”.

ووصل نتنياهو، الإثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يجري مباحثات بشأن المرحلة الثانية لصفقة التبادل مع حركة حماس، بعد أن أرجأ موعد الدخول في المفاوضات إلى ما بعد اجتماعاته بالرئيس الأميركي ترامب.

ويلتقي نتنياهو مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لبحث مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تبدأ اليوم الإثنين، قبل أن يرجئ نتنياهو كل شيء إلى ما بعد زيارته لواشنطن.

ونقل موقع “أكسيوس” الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرهون بنتائج اجتماع ترامب ونتنياهو الثلاثاء. كما نقل الموقع عن المصادر ذاتها أن عدم التحرك نحو المرحلة الثانية من الاتفاق قد يعني استمرار الحرب في غزة عاماً آخر.

وكان نتنياهو قد أجّل -قبل مغادرته إلى واشنطن- اجتماعاً كان مقرراً لبحث بدء محادثات المرحلة الثانية. وكان نتنياهو قد قال، الأحد، قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، إنه يعتزم بحث “قضايا مهمة” تواجه إسرائيل والشرق الأوسط في اجتماعه مع ترامب في واشنطن، بما في ذلك “الانتصار على حماس”.

تقرير إسرائيلي: ترامب ونتنياهو سيعلنان عن تقدم في مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية

وفي هذا السياق، ذكر تقرير إسرائيلي أن الرئيس الأميركي ورئيس الحكومة الإسرائيلية قد يعلنان عن تقدم في مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية، خلال اللقاء الذي يجمع بينهما في واشنطن، يوم الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة “هآرتس”، التي ذكرت أن المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عمل على تنسيق الصياغة الدقيقة للإعلان المحتمل بين الأطراف المعنية، في إشارة إلى تل أبيب والرياض. ووفق التقرير، لم يتم التوصل إلى تفاهمات نهائية بين الأطراف حول ما إذا كانت التصريحات المشتركة لنتنياهو وترامب ستمثل “إعلاناً رمزياً أم ستتضمن خطوات عملية” تتعلق بمسار التطبيع المحتمل.

ولفتت الصحيفة إلى أن مبعوث ترامب كان قد زار السعودية قبل وصوله إلى تل أبيب، الأسبوع الماضي، حيث اجتمع مع نتنياهو ومسؤولين آخرين؛ كما أشار إلى الاجتماع الذي عقده ويتكوف في الرياض مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ.

وذكرت الصحيفة أن “إدارة ترامب تركز بشكل أساسي على التسريع في مسار التطبيع مع السعودية، الأمر الذي يعتبره الأميركيون ‘مفتاح التغيير الإقليمي‘، الذي يشمل إضعاف حماس، وإنهاء المشروع النووي الإيراني، وتعزيز الاستثمارات في الاقتصاد الأميركي”.

وأشار التقرير إلى أن تصريحات ترامب المتكررة بشأن تهجير جزء من سكان قطاع غزة وإعادة توطينهم في مصر والأردن قد تكون مجرد مناورة تفاوضية، بحيث يمكن للسعودية الإعلان عن إفشال هذا المخطط كجزء من التفاهمات مع واشنطن بشأن التطبيع.

وقالت الصحيفة إن غالبية تفاصيل الاتفاق المستقبلي متفق عليها مسبقاً بين الطرفين، منذ المفاوضات التي أجريت في عهد الإدارة الأميركية السابقة برئاسة جو بايدن. وبموجب التفاهمات، ستوقع إسرائيل والسعودية اتفاق تطبيع يتضمن شراكات وتعاوناً اقتصادياً.

في المقابل، ستلتزم الولايات المتحدة بتزويد السعودية بمفاعلات نووية لأغراض مدنية، بضمانات رقابية صارمة، إضافة إلى اتفاقية دفاع مشترك بين الجانبين؛ كما يتضمن الاتفاق التزاماً بـ”مسار نحو دولة فلسطينية”.

وذكرت “هآرتس” أن البند المتعلق بضمان مسار يؤدي في نهاية المطاف إلى إقامة دولة فلسطينية تم التوصل إلى تفاهمات حوله مع إسرائيل، لكنه سيصدر في صيغة إعلان أميركي يلزم إسرائيل دون أن يكون جزءاً من الاتفاق المباشر بين تل أبيب والرياض.

ولفتت الصحيفة إلى أن “العائق الرئيسي أمام التقدم في هذا المسار هو الحرب في غزة، حيث تشترط السعودية وقف العمليات العسكرية للمضي قدماً في الاتفاق، وهو ما سيؤكد عليه ترامب مجدداً خلال اجتماعه مع نتنياهو في البيت الأبيض”.

لهذا السبب، وفقاً للتقرير، مارس ويتكوف ضغوطاً لدفع نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة. وفي مقابلة صحافية أجراها الأسبوع الماضي، كرر ويتكوف رغبته في تنفيذ جميع مراحل صفقة تبادل الأسرى بالتوازي مع وقف إطلاق النار.

وقالت الصحيفة إنه خلال الاجتماع المرتقب، يوم الثلاثاء، بين نتنياهو وترامب، ستحصل إسرائيل أيضاً على تصريح واضح من ترامب يؤكد أن حماس لن تكون جزءاً من أي إدارة مستقبلية في قطاع غزة.

وذكرت “هآرتس” أن عدداً من الدبلوماسيين والمسؤولين في الشرق الأوسط، شرعوا بالعمل على صياغة تسوية تؤدي إلى إخراج حماس من المشهد وإبعادها عن السلطة في قطاع غزة، “دون أن تعلن الحركة استسلامها بشكل رسمي”.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو يرى أن التزاماً علنياً من ترامب بهذا الموقف سيساعده على احتواء الضغوط السياسية الداخلية، خصوصاً من بتسلئيل سموتريتش، ويلغي تهديده بالانسحاب من الحكومة، إذا لم تستأنف إسرائيل الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق مع حماس.

المصدر: عرب 48