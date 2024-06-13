في ظل حرب الإبادة على شعب فلسطين.. قادة 5 جيوش عرب يجتمعون مع رئيس الاركان الصهيوني في المنامة

اجتمع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، خلال الأسبوع الجاري، بقادة جيوش خمس دول عربية في لقاء عقد في البحرين تحت رعاية قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجنرال إريك كوريلا، بحسب ما كشف موقع “أكسيوس” الأميركي، مساء الأربعاء.

وأفاد التقرير الذي أورده المراسل السياسي للموقع، بأن الاجتماع عقد لبحث “التعاون الأمني ​​الإقليمي”، بمشاركة قادة جيوش “إسرائيل” والسعودية والبحرين ومصر والإمارات والأردن، وذلك “بعيدا عن الأضواء ودون الإعلان عن اللقاء ​​بسبب الحساسيات السياسية الإقليمية المتعلقة بالحرب” على غزة.

وذكر التقرير أن اللقاء يعتبر “إشارة للتاكيد على أن الحوار العسكري والتعاون بين “إسرائيل” وهذه الدول العربية مستمر تحت مظلة القيادة المركزية للجيش الأميركي، على الرغم من الانتقادات العلنية والإدانات شديدة اللهجة التي تصدر عن هذه الدول ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة”.

وبحسب التقرير، فإنه إلى جانب كوريلا وهليفي، شارك في الاجتماع الذي عقد يوم الإثنين الماضي في العاصمة البحرينية، المنامة، جنرالات كبار من والسعودية والإمارات والبحرين ومصر والأردن؛ ولفت التقرير إلى أن اللقاء ركّز على “تعزيز التعاون في مجال الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي”.

وأفاد التقرير بأن “التعاون في مجال الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي، هي إحدى القضايا الرئيسية التي عملت عليها القيادة المركزية للجيش الأميركي والبنتاغون مع جيوش المنطقة في السنوات الأخيرة”.

وقال مسؤولون أميركيون إن التعاون مع الكيان الإسرائيلي ودول عربية بالمنطقة مكّن من جمع معلومات استخباراتية حول الرد الايراني، وتوفير إنذار مبكر من المسيرات والصواريخ. وأضافوا أن هذا التعاون يشمل أيضًا المشاركة الفعالة للأردن والسعودية في اعتراض الصواريخ والمسيرات التي تطلق من الجمهورية الإسلامية الايرانية والعراق واليمن باتجاه الكيان الإسرائيلي، وتمر عبر مجالهما الجوي.

ويأتي الاعلان عن هذا الإجتماع، بعد مرور أكثر من 250 يوماً على حرب الإبادة التي يشنها الكيان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، بدعم أمريكي وغربي واضح، عسكري ومالي وسياسي.

وأكدت الحرب إلى استشهاد وإصابة أكثر من 100 ألف مواطن، بالإضافة إلى وجود عشرات آلاف المفقودين. كما تسببت الحرب بتهجير ما لا يقل على مليون ونصف مواطن من غزة، يعانون من ظروف انسانية ومعيشية كارثية.

كما تسبب العدوان الذي يتم بدعم أمريكي، بحدوث مجاعة في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد عشرات المواطنين بينهم العديد من الأطفال.

المصدر: عرب 48