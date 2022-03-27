الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع كبير للوقود ومصنع عسكري في غرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت قاعدة وقود كبيرة ومصنعا لتصليح وتحديث المعدات العسكرية بالقرب من مدينة لفوف في غرب أوكرانيا، باستخدام أسلحة عالية الدقة.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية صباح اليوم الأحد، إن الجيش الروسي يواصل عملياته الهجومية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأكد كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة، قاعدة وقود كبيرة بالقرب من مدينة لفوف، كانت توفر الوقود للقوات الأوكرانية في المناطق الغربية من البلاد، وكذلك في منطقة العاصمة كييف.

كما دمرت القوات الروسية بصواريخ مجنحة عالية الدقة مصنعا في لفوف كان يقوم بتصليح وتحديث أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز Tor وS-125، ومحطات رادار للقوات الجوية الأوكرانية ومعدات للحرب الإلكترونية وأجهزة تصويب للدبابات.

واكد المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية استطاعت إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار الليلة الماضية. واردف كوناشينكوف: “خلال الليل، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 18 مركبة جوية أوكرانية بدون طيار فوق نوفايا باسانيا، ساندز، بوريسبيل، شكور، فيشنيفا، كريوكوفكا، بتروفسكي”.

وأضاف “كما تم تدمير مستودع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “إس-300” و “بوك” في قرية بليسيتسكوي، على بعد 30 كيلومترًا جنوب غرب مدينة كييف، بأسلحة بحرية عالية الدقة بعيدة المدى”.

كما اوضح كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير 1656 وحدة من الدبابات وغيرها من المركبات المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية، منذ بداية العملية الخاصة.

وقال “منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 289 مركبة جوية بدون طيار، و 1656 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 169 قاذفة صواريخ متعددة، و 684 مدفعية ميدانية ومدفع هاون، فضلاً عن 1503 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك