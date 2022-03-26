نسبة المشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية الفلسطينية بلغت 53%

أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر أن نسبة الاقتراع الأولية في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية بلغت 53%، وذلك بعد أن أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها مساء اليوم السبت بعد انتهاء المدة المحددة للاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.

واستثنت لجنة الانتخابات من الإغلاق الهيئات المحلية التي أعلنت اللجنة سابقاً عن تمديد فترة الاقتراع فيها، وهي: هيئة جبع بمحافظة القدس حتى 9 مساءً، وهيئة تفوح حتى 8 مساءً، ومدرسة جمال عبد الناصر للبنات في نابلس حتى 8 مساءً.

وانطلقت صباح اليوم السبت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في المدن الكبرى في الضفة الغربية وسط مقاطعة من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وبدأت عملية الاقتراع اليوم في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في 50 مدينة وقرية من أصل 127 تجمعا كان وهي الانتخابات المحلية الرابعة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1995 في حين لم تجر انتخابات رئاسية وتشريعية منذ حوالى 16 عاما. وكانت حركة حماس قاطعت أيضا الانتخابات الأخيرة في 2017. ودُعي 728 ألف ناخب إلى الاقتراع في هذه الانتخابات في حين بلغ عدد المرشحين والمرشحات 2306 موزعين على 234 قائمة.

المصدر: سبوتنيك