تغطية | لحظات مؤثرة خلال استقبال الأسيرات والأطفال المحررين.. وأهالي الضفة يهتفون: الشعب يريد القسام

وصلت الدفعة الأولى من الأسيرات والأسرى الذين أفرج عنهم في إطار رضوخ الاحتلال لهدنة وصفة تبادل، من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا في رام الله بداية، والانتقال إلى منازلهم في الضفة الغربية والقدس.

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وأفرج الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، عن 39 معتقلا، بينهم 24 امرأة و15 طفلا، عند سجن “عوفر” العسكري” المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل “المسكوبية” في القدس المحتلة.

وشهدت ساحة بلدية بيتونيا، طوفانًا بشريًا عرفاناً لحركة حماس والمقاومة وأهالي غزة. وتعالت الهتافات الداعمة للمقاومة وقيادات حركة حماس وكتائب القسام مثل “يا أبو عبيدة يا مغوار”، و”يا سنوار طل وشوف”.

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ونقلت حافلتان ومركبات للجنة الدولية للصليب الأحمر، عدد من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن “عوفر” العسكري” إلى بلدية بيتونيا. في حين تم الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن 9، من معتقل “المسكوبية”، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها في بيتونيا نقلت أحد المعتقلين الأطفال المفرج عنهم إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، لإصابته بكسر في اليد بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه قبل الإفراج عنه.

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وقال مكتب إعلام الأسرى إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبل المكبر جنوب القدس تزامنًا مع انتظار الأهالي الإفراج عن الأسيرتين نهاية صوان وزينة عبدو من البلدة. وأضاف المكتب في تصريح مقتضب أن “شرطة الاحتلال سرقت الحلويات من منزل عائلة الأسيرة أماني الحشيم في بيت حنينا بالقدس، في ظل منع الاحتلال لأي مظاهر احتفالية أو وطنية باستقبال الأسرى المحررين ضمن صفقة المقاومة”.

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وتوجهت حركة حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد بالتحية والإجلال، وإلى مقاومتنا المنصورة والمؤيدة بكل معاني الفخر والاعتزاز، والتي أجبرت العدو الصهيوني بصمودها وتصديها البطولي وفعلها العظيم في ميدان المعركة، على صفقة تبادل جزئية، يُفرج بموجبها عن أسيراتنا الماجدات وأسرانا الأطفال من سجون الاحتلال.

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وأكد زاهر جبارين، مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس في بيان صحفي، أن انجاز اتفاق الهدنة الإنسانية، لم يكن ليتحقق لولا صمود شعبنا الصابر المرابط في قطاع غزة، وإفشاله مؤامرة التهجير، ولولا بطولة المقاومة التي أجبرت النازيين الجدد على النزول عند شروطها.

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وقالت الأسيرة المحررة فلسطين نجم “الحمد لله شعور لا يوصف وفرحتنا منقوصة لتضحيات وشهداء غزة وللأسرى المؤبدات، وبإذن الله كتائب القسام ستبيض كل السجون”.

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أما شقيقة القائدين الأسير نائل والراحل أبو عاصف.. الأسيرة المحررة حنان البرغوثي “أم عناد” قالت: لقاؤنا في الجنة يا أطفال غزة، الله يحيّي المقاومة “علّمتوا على الاحتلال يا أهل غزة”، إحنا رافعين راسنا بالمقاومة وبأهل غزة، رؤوسنا عالية بفضل الله والقسام ومحمد الضيف.

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وقالت الأسيرة المحررة مرح باكير، بعد الإفراج عنها، إنه من صعب جداً الشعور بالحرية والإفراج عنا مقابل دماء الشهداء بغزة، وفي ظل التضحيات الكبيرة لأهلي في قطاع غزة.

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وقبيل الإفراج عن الأسرى، قمعت قوات الاحتلال عائلات أسرى فلسطينيين خلال انتظار الإفراج عن الأسرى، أمام سجن “عوفر” غرب رام الله. واقتحمت قوات الاحتلال منازل عدد من عوائل أسيرات اللواتي سيتم الإفراج عنهن في القدس المحتلة/، واستدعت عددا من أفراد عائلاتهن للتحقيق.

بالفيديو | جانب من استقبال الأسيرة المحررة نهاية صوان

وقال نادي الأسير الفلسطيني (حقوقي مقره رام الله)، إنه “في إطار استمرار التهديدات بحق عائلات الأسرى والأسيرات، استدعى الاحتلال منذ صباح الجمعة أفراد من عائلات الأسيرات المقدسيات إلى غرف التحقيق في المسكوبية، وتمت مصادرة هواتفهم وهم محتجزون حتى الآن”.

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وفيما يلي، أسماء دفعة اليوم الأول من الأسرى والأسيرات المقرر الإفراج عنهم خلال ساعات الجمعة، وهم:

1- يوسف محمد مصطفى عطا – رام الله

2- قصي هاني علي احمد – بيت لحم

3- جبريل غسان إسماعيل جبريل – قلقيلية

4- محمد احمد سليمان ابو رجب – الخليل

5- أحمد نعمان احمد ابو نعيم – رام الله

6- براء بلال محمود ربعي – الخليل

7- أبان اياد محمد سعيد حماد – قلقيلية

8- معتز حاتم موسى ابو عرام – الخليل

9- اياد عبد القادر محمد خطيب – القدس – حزما

10- ليث خليل عثمان عثمان – رام الله

11- محمد محمود أيوب دار درويش – رام الله

12- جمال خليل جمال براهمة – أريحا

13- جمال يوسف جمال أبو حمدان – نابلس

14- محمد أنيس سليم ترابي – نابلس

15- عبد الرحمن عبد الرحمن سليمان رزق – القدس

16- روان نافز محمد ابو مطر رام الله

17- مرح جودت موسى بكير – القدس

18- ملك محمد يوسف سليمان – القدس

19- أماني خالد نعمان حشيم – القدس

20- نهايه خضر حسين صوان – القدس

21- فيروز فايز محمود البو – القدس

22- تحرير عدنان محمد أبو سرية – نابلس

23- فلسطين فريد عبد اللطيف نجم – نابلس

24- ولاء خالد فوزي طنجه – طولكرم

25- مريم خالد عبد المجيد عرفات – نابلس

26- أسيل منير إبراهيم الطيطي – نابلس

27- أزهار ثائر بكر عساف – القدس

28- رغد نشأت صلاح الفني – طولكرم

29- فاطمه نعمان علي بدر – القدس

30- روضه موسى عبد القادر ابو عجمية – بيت لحم

31- سارة ايمن عبد العزيز عبد الله السويسه – نابلس

32- فاطمه إسماعيل عبد الرحمن شاهين – بيت لحم

33- سميرة عبد الحرباوي – القدس

34- سماح بلال عبد الرحمن صوف – قلقيلية

35- فاطمه بكر موسى ابو شلال – نابلس

36- حنان صالح عبد الله البرغوثي – رام الله

37- فاطمة نصر محمد عمارنه – جنين

38- زينه رائد عبدو – القدس

39- نور محمد حافظ الطاهر – نابلس

المصدر: مواقع