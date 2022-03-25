بعد الكهرباء والنفط .. عروض القمح الايراني من قصر بعبدا

استقبل رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون وزيرَ الخارجيةِ الايراني حسين امير عبد اللهيان في القصر الجمهوري في بعبدا. وجددَ عبد اللهيان بعدَ اللقاءِ تأكيدَ بلادِه على مساعدةِ لبنانَ في المجالاتِ كافةً وابرزُها توفيرُ مادةِ القمح.

واشار من جهة اخرى الى انَ محادثاتِ فيينا حولَ الاتفاقِ النووي الايراني ستؤدي الى نتائجَ ايجابيةٍ في وقتٍ قريب. بدورِه شددَ رئيسُ الجمهوريةِ على انَ ايَ تطورٍ ايجابيٍ في مفاوضات فيينا ستكونُ له انعكاساتٌ ايجابيةٌ على الاستقرارِ والسلامِ في دولِ المنطقةِ والعالم.

ياتي هذا في وقت ما يزال العرضُ الايرانيُ لانارةِ لبنانَ قائماً.

المصدر: المنار