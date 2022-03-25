القوات اليمنية تعلن تنفيذ عملية “كسر الحصار الثالثة”

أعلنت القوات المسلحة اليمنية الجمعة تنفيذ عملية “كسر الحصار الثالثة” استهدفت أماكن حساسة في الرياض وشركة أرامكو في جدة وجيزان ونجران ومصفاتي رأس التنورة ورابغ بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له أن “القوات المسلحة وردا على استمرارِ الحصارِ الظالمِ على بلدِنا وشعبنا وتدشينا للعام الثامن من الصمود نفذت – بعون الله تعالى- عمليةَ كسر الحصار الثالثة وذلك بدفعات من الصواريخ الباليستية والمجنحة وسلاح الجو المسير”.

وقال سريع “تم استهدافُ منشآت أرامكو في جدة ومنشآت حيوية في عاصمة العدو السعودي الرياض بدفعة من الصواريخ المجنحة”، وتابع “تم استهداف مصفاة رأس التنورة ومصفاة رابغ النفطية بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة”، ولفت الى انه “تم استهداف أرامكو جيزان ونجران بأعدادٍ كبيرةٍ من الطائرات المسيرة”، واشار الى “استهداف أهدافٍ حيويةٍ وهامةٍ في مناطق جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس مشيط بإعدادٍ كبيرةٍ من الصواريخ الباليستية”.

وأكد سريع أن “القوات المسلحة ستنفذ المزيدَ من الضرباتِ النوعيةِ ضمنَ بنك أهدافِ كسرِ الحصار، وإنها لن تترددَ في توسيعِ عملياتها العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار”.

المصدر: موقع انصار الله