الدفاع الروسية: قواتنا التقطت برقية مشفرة كشفت موعد الهجوم الأوكراني على دونباس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2022 - 16:44

الدفاع الروسية: قواتنا التقطت برقية مشفرة كشفت موعد الهجوم الأوكراني على دونباس

منذ 49 mins 25 March، 2022
أخبار موقع المنار

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