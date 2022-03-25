استخدام مستشعرات الهواتف الذكية لاكتشاف أمراض القلب والعين

أعلنت شركة Google اليوم الخميس عن أحدث خطط لاستخدام الهواتف الذكية لمراقبة الحالة الصحية لمستخدميها، قائلة إنها ستختبر ما إذا كان تسجيل نبضات القلب والتقاط صور لمقلة العين يمكن أن يساعد الناس في اكتشاف مشكلاتهم الصحية في المنزل.

وقالت Google إنها سجلت “نتائج مبكرة واعدة” باستخدام كاميرات احترافية في العيادات وستبحث الآن ما إذا كان يمكن استخدام صور الهاتف الذكي أيضًا.

وقال جريج كورادو، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة في شركة Google، إن الشركة تجري أخبارات لمعرفة ما إذا كان الميكروفون المدمج بالهاتف الذكي يمكنه قراءة دقات القلب وهمهماته عند وضعه على الصدر.

وقال إن القراءات يمكن أن تتيح الكشف المبكر عن اضطرابات صمامات القلب.

وأضاف كورادو “الأمر لن يكون بدقة التشخيص الطبي لكنه يتيح معرفة ما إذا كان هناك خطر آخذ في التفاقم”.

وكانت Google قد أعلنت العام الماضي عن تقنية تتيح قياس نسق ضربات القلب والتنفس باستخدام كاميرات الهواتف الذكية، وهي خاصية متاحة الآن على العديد من الأجهزة من خلال تطبيق Google Fit.

المصدر: cnbcarabia