الدفاع الروسية: مروحيات “كا-52″ و”مي-28” دمرت 24 وحدة من العتاد العسكري الأوكراني خلال الضربات الليلية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2022 - 11:32

الدفاع الروسية: مروحيات “كا-52″ و”مي-28” دمرت 24 وحدة من العتاد العسكري الأوكراني خلال الضربات الليلية

منذ 2 ساعة 25 March، 2022
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