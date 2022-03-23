تشميع 7 مستودعات طحين في سوق صيدا لمخالفتها التسعيرة

سطر مفتشو مصلحة الاقتصاد في الجنوب 7 محاضر ضبط ، إثر جولة قاموا بها على سبعة مستودعات للطحين في سوق صيدا التجارية بمساندة قوة من الأمن العام، وذلك بعد التأكد من عدم التزامها بيع مادة الدقيق للمواطنين بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد.

واستنادا لمضمون المحاضر الـ7، أصدر النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان قرارا قضى بتشميع المستودعات المخالفة، الذي سينفذه جهاز الامن العام بالتتابع، على أن يتم بعدها توقيف أصحابها والتحقيق معهم ليبنى على الشيء مقتضاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام