حزب الله: جريمة الكلية الحربية تؤكد طبيعة المعركة المتواصلة مع الإرهابيين ومشغليهم الإقليميين والدوليين

تقدم حزب الله من سيادة الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية ومن الجيش ‏السورى قيادة وضباطا وجنودا ومن الشعب السوري الشقيق، باسمى ايات العزاء واصدق مشاعر ‏المواساة والحزن بالشهداء العسكريين والمدنيين في حفل التخرج في الكلية الحربية في حمص، بفعل ‏الجريمة الارهابية المُدانة التي ارتكبتها عصابات الحقد والتكفير والارهاب.

وأكد حزب الله في بيان، ان هذه الجريمة النكراء والمُدانة تؤكد مرة اخرى على طبيعة المعركة المتواصلة منذ اكثر من عقد ‏مع الجماعات الارهابية ومشغليها الاقليميين والدوليين، وعلى خطورة المؤامرة الكونية المستمرة ‏ضد سوريا وشعبها الصامد، والتي تعود مجددا بدعم خارجي صريح الى ممارسة ادوارها الاجرامية، ‏كلما عادت الحياة في سوريا الى طبيعتها، وكلما تنعم الشعب السوري بالامن والاستقرار، وذلك ‏بموازاة العقوبات الظالمة التي تزيد في معاناة الشعب على كافة المستويات.

واكد حزب الله وقوفه التام والتزامنا القاطع الى جانب القيادة والجيش والشعب السوري في هذه المعركة، “‏وكلنا ثقة ان هذه المأساة المفجعة لن تفت في عضد سوريا بل ستزيدها قوة وصلابة وعزيمة على ‏المواجهة والانتصار والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة شعبها العزيز”.

وسال حزب الله الله تعالى ان يمن ‏بالرحمة على الشهداء الابرار وعلى الجرحى بالشفاء العاجل وعلى عائلاتهم بالصبر والمواساة.

المصدر: موقع المنار