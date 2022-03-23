روسيا تطلق قمراً صناعياً جديداً للاتصالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق قمر صناعي جديد للاتصالات من قاعدة بليسيتسك الفضائية.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها إنه “تم إطلاق القمر الصناعي بواسطة صاروخ حامل من طراز (سويوز2/1 أي) من قاعدة بليسيتسك الفضائية”.

وأضافت إنه “تم وضع صاروخ معزز من طراز (فريغات) بنجاح في مدار القمر الصناعي للاتصالات (ميريديان ام)” مشيرة إلى “أن فريغات انفصل عن الصاروخ الحامل بنجاح”.

وتوفر الأقمار الصناعية من طراز (ميريديان) الاتصالات للسفن البحرية وطائرات دوريات الجليد على طول طريق البحر الشمالي مع المحطات الساحلية والأرضية وتستخدم هذه المركبات أيضاً لتوسيع قدرة محطات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية في الأجزاء الشمالية من سيبيريا والشرق الأقصى الروسي.

المصدر: وكالات